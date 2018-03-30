Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси по случаю его победы на президентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране", — говорится в телеграмме.

В телеграмме подчеркивается, что Россия ценит отношения стратегического партнерства с Египтом.

"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств", — добавляется в телеграмме.

Жители Египта с 26 по 28 марта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендовали нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

По данным издания "Youm7", за действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, согласно предварительным результатам, проголосовали свыше 23 миллионов избирателей, таким образом, он набирает более 90% голосов. Его конкурент Муса Мустафа получил около 3% поддержки жителей Египта.

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