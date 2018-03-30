Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

30 марта 2018 14:10 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси по случаю его победы на президентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране", — говорится в телеграмме.

В телеграмме подчеркивается, что Россия ценит отношения стратегического партнерства с Египтом.

"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств", — добавляется в телеграмме.

Жители Египта с 26 по 28 марта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендовали нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

По данным издания "Youm7", за действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, согласно предварительным результатам, проголосовали свыше 23 миллионов избирателей, таким образом, он набирает более 90% голосов. Его конкурент Муса Мустафа получил около 3% поддержки жителей Египта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Роснефть" и BP обнаружили запасы на Байкаловском месторождении
Россия 14:17
Из генконсульства США в Петербурге начали вывозить коробки и мебель
Россия 13:10
Алекперов: "Лукойл" пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций
Россия 11:47
Глава китайского МИД посетит Россию
Россия 11:37
Путин поздравил еврейскую общину страны с Песахом
Россия 11:31
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 11:23
BMW отзывает 1,2 тысячи кроссоверов X3 в России‍
Россия 10:38
Абашидзе рассказал о ситуации с высылкой российского дипломата из Грузии
Россия 10:06
Россия одобрила программу четырёхлетнего сотрудничества с Кыргызстаном
Кыргызстан 09:45
Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерове
Россия 08:37
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
США 03:22
Астронавты NASA завершили выход в открытый космос, установив оборудование на МКС
Другие страны 01:07
Россия высылает 60 американских дипломатов, им дана неделя на сборы
Россия 29 марта 21:54
Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России
Европа 29 марта 17:59
Швейцария будет представлять интересы РФ в Грузии и после высылки дипломата
Европа 29 марта 17:11
Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ
Россия 29 марта 15:57
Турвозможности Азербайджана будут представлены в России
Туризм 29 марта 15:53
Лавров обсудил с президентом Афганистана экономическое сотрудничество
Россия 29 марта 15:50