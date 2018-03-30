"Роснефть" и BP обнаружили запасы на Байкаловском месторождении

Совместное предприятие "Роснефти" и британской BP - "Ермак Нефтегаз" обнаружило запасы при бурении разведочной скважины Байкаловская №21 на Байкаловском месторождении, материалы предоставлены в ГКЗ (госэкспертизу по запасам полезных ископаемых), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, передает ТАСС.

"Сейчас идет подсчет запасов. Они уже сдавали материалы в ГКЗ и открытие уже зафиксировано, запасы поставлены на баланс. Дальше идет работа по анализу", - сказал министр.

Совместное предприятие "Роснефти" и британской BP "Ермак Нефтегаз" приступили к бурению разведочной скважины Байкаловская №21 на Байкаловском месторождении (Красноярский край) в марте прошлого года. В первом полугодии 2018 года по результатам испытания скважины стороны намерены провести оценку запасов. В рамках программы доразведки месторождения, "Ермак Нефтегаз" планирует пробурить не менее двух разведочных скважин и получить геологические данные, которые позволят уточнить ресурсный потенциал Байкаловского месторождения.

В ноябре 2016 года компании закрыли сделку по созданию "Ермак Нефтегаз" для геологоразведочных работ в Западной Сибири и бассейне Енисей - Хатанга в РФ. Совместное предприятие займется геологоразведкой в двух зонах взаимных интересов (ЗВИ) - в Западной Сибири и бассейне Енисей - Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. Доля "Роснефти" в ООО "Ермак Нефтегаз" составляет 51%, а ВР - 49%.

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