Со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг США

31 марта 2018 20:46 (UTC+04:00)

Государственный флаг США снят со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Петербурге в субботу вечером, передает РИА Новости.

В субботу около в 19.25 по московскому времени двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа спустили и сняли флаг.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.

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Azernews Newspaper
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