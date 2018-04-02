Лавров рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бангладеш

2 апреля 2018 13:34 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али заявил о хороших перспективах военного сотрудничества двух государств, сообщает РИА Новости.

"Хорошие перспективы имеет активно развивающееся военно-техническое сотрудничестве", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что на международной арене Москва и Бангладеш выступают с очень близких позиций.

В свою очередь глава МИД Бангладеш заявил, что Дакка рада вновь видеть во главе России президента Владимира Путина.

"Мы очень рады видеть, что Владимир Путин, большой друг Бангладеш, был переизбран, чтобы вновь возглавить страну. Мы уверены, что во время его президентства Россия будет развивать дальше и усиливать ее положение в мире, а существующие двусторонние отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться", — заявил он.

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