В Росатоме заявили, что строительство АЭС "Аккую" поможет развитию российской экономики

3 апреля 2018 11:08 (UTC+04:00)

Строительство АЭС "Аккую" в Турции обеспечит серьезнейшее развитие российской экономики и десятки тысяч рабочих мест для россиян, считает генеральный директор "Русатом Энерго Интернешнл" (входит в Росатом) Анастасия Зотеева, передает ТАСС.

"Это заказы на триллионы рублей, в первую очередь, конечно, для наших машиностроителей, для всех побочных производств, для металлургического производства. Конечно, огромные заказы для нашей топливной компании [Росатом]. Почти на сотню лет вперед мы обеспечены этими заказами, и это серьезнейшее развитие российской экономики и десятки тысяч рабочих мест для россиян", - сказала она во вторник в эфире Первого канала.

Общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд. Проект финансируется на 100% российской стороной и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям.

Президент России Владимир Путин сегодня отправляется с двухдневным визитом в Турцию, где во вторник проведет переговоры с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первым пунктом программы визита Путина в Турцию станет участие в видеоконференции по случаю начала строительных работ на АЭС "Аккую". Ожидается, что президенты России и Турции обратятся с приветственными словами к участникам проекта, которые соберутся на строительной площадке станции. Финалом церемонии станет команда на старт заливке бетона для возведения АЭС.

АО "Русатом Энерго Интернешнл" управляет зарубежными проектами Росатома по сооружению и эксплуатации АЭС на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний.

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