Россия рассматривает расчет за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном

Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.

"Есть общее понимание, что надо двигаться в сторону использования национальных валют в расчетах. Потребности в этом есть, как и пожелания сторон. Это касается и Турции, и Ирана - везде мы рассматриваем вопрос расчета в национальных валютах. Для этого нужны предпосылки, больше касающиеся финансово-экономической сферы и банковской", - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях расчета за нефть в нацвалютах.

Новак отметил, что если есть возможность в национальной валюте рассчитываться и есть согласие и желание компаний, то нужно также изучить вопрос конвертации этой валюты, ее дальнейшего использования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.