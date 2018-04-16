Роскомнадзор начал блокировку Telegram

Роскомнадзор уведомил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", — говорится в сообщении.

Эту информацию Роскомнадзор донес до операторов. Они, в соответствии с законом, должны заблокировать сервис в течение суток.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера в России. Это связано с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ.

По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях. Сейчас ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений, отправляемых с помощью этой программы.Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.

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