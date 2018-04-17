В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии

Послы Российской Федерации, Палестины и Ирана посетили посла Сирии в Пхеньяне в знак солидарности с сирийским народом после удара западных стран по сирийским правительственным объектам, сообщило во вторник посольство РФ в КНДР, передает РИА Новости.

"Аккредитованные в КНДР послы, военные атташе и старшие дипломаты посольств Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Государства Палестина с супругами посетили резиденцию Посла Сирийской Арабской Республики Таммама Сулеймана. Мы выразили свою солидарность с народом Сирии, который ведет многолетнюю ожесточённую борьбу с силами террора и экстремизма в условиях неприкрытой агрессии со стороны ряда западных стран, грубо попирающих международное право. Общение с нашими сирийскими друзьями убедило нас в их оптимизме и вере в окончательную победу", — сообщила дипмиссия на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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