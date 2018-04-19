МИД России: отравление Скрипалей с высокой долей вероятности организовала Британия

Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с высокой долей вероятности было организовано британскими спецслужбами для дискредитации РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно и организована британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства. Ранее исторически Великобритания такими вещами занималась регулярно. Этот шаг укладывается в общую русофобскую линию консервативного правительства по демонизации нашей страны. Помимо всего прочего, подтверждением этому является стратегия национальной безопасности Великобритании, а также банкетная речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в конце прошлого года", - сказала она.

"Категорический отказ взаимодействовать с РФ в рамках расследования отравления в Солсбери, нарушение Лондоном своих обязательств по консульской конвенции, уход от сотрудничества ОЗХО и сокрытие исходных документов для проведения объективного расследования является ярким этому свидетельством", - добавила Захарова.

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