Медведев подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

24 апреля 2018 08:21 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал временное соглашение сроком на четыре года, предусматривающее образование зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров и подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

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