Кремль: Ясности по встрече Путина и Трампа пока нет

4 мая 2018 14:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но пока иных шагов не было сделано, ясности по встрече нет, как и контактов на этот счет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Нет, ясности до сих пор не наступило. Каких-то субстантивных контактов на этот счет нет, несмотря на то, что президенты РФ и США условились поручить министру иностранных дел и государственному секретарю вступить в контакт. Пока, несмотря на изъявленную готовность встречаться и желание встречаться президента США, каких-то иных шагов не было сделано. Ждем", — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность, когда может состояться встреча, о намерении провести которую ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров ранее заявил, что Трамп в марте позвонил Путину, поздравил с победой на выборах и предложил как можно быстрее встретиться на высшем уровне, пригласил в Белый дом.

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