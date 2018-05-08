В Кремле предупредили о рисках выхода США из ядерной сделки с Ираном

8 мая 2018 13:50 (UTC+04:00)

Изменения Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану неизбежно приведут к пагубным последствиям, поэтому Россия считает сохранение СВПД единственной реальной основой для дальнейшего поддержания статуса-кво, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете о недавних контактах президента и с канцлером ФРГ, и с президентом Франции, с другими главами государств. Вы знаете последовательную линию президента, направленную на необходимость сохранения СВПД как единственной реальной основы для дальнейшего поддержания вот этого ценного статуса-кво. также вы знаете хорошо позицию российской стороны, президента (Владимира) Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей", — сказал Песков журналистам.

В ответ на просьбу пояснить, о каких "пагубных последствиях" идет речь, Песков сказал, что это пагубные последствия, "связанные с тем, что перестанет существовать очень хрупкая, но незаменимая система договоренностей между заинтересованными сторонами относительно ядерного досье Ирана и по тематике нераспространения".

Отвечая на вопрос, пыталась ли Москва предостеречь Вашингтон от разрыва соглашения, Песков отметил, что "позиция президента Путина хорошо известна, она последовательная, в данном случае она абсолютно открытая, и все ее хорошо знают". "Более того, в стратегическом, рамочном плане эта позиция абсолютно совпадает с линией руководителей европейских столиц, которые также не являются сторонниками слома этого основополагающего документа", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения с Ираном.

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