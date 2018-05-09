МИД РФ осудил выход США из ядерной сделки по Ирану

9 мая 2018 05:10 (UTC+04:00)

Москва глубоко разочарована решением США выйти из соглашения по иранской ядерной программе, США таким образом сводят политические счеты с Ираном, заявил МИД РФ, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысший уровень".

"Глубоко разочарованы решением президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана… Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

"Объявленные 8 мая решения – это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона", — говорится в заявлении МИД. Согласно заявлению, претензии США к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана "являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов".

По заявлению МИД, действия Вашингтона существенно нарушают соглашение, это нарушение должна рассмотреть и квалифицировать Совместная комиссия участников соглашения.

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