Кремль: США решением по Ирану нарушили нормы ВТО

10 мая 2018 16:52 (UTC+04:00)

В Москве считают, что в решении США по иранской ядерной сделке есть завуалированный протекционизм и нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Здесь возникает очень много вопросов. Вы знаете, что европейские столицы, в том числе Париж, уже публично выражали свою крайнюю обеспокоенность в связи с подрывом интересов французских или европейский компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране и которые могут столкнуться с санкционными действиями со стороны США", — сказал Песков.

"Фактически, речь идет о завуалированном протекционизме, и речь идет о шагах, которые, конечно, идут абсолютно в разрез с нормами и правилами Всемирной торговой организации. Безусловно, здесь потребуется очень напряженная работа, в том числе и со стороны юристов", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

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