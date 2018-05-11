Лавров выступил за усиление роли квартета посредников по Палестине

11 мая 2018 14:27 (UTC+04:00)

Москва выступает за более активную роль квартета ближневосточных посредников в палестино-израильском урегулировании, пока этого не наблюдается, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы, конечно же, выступаем за то, чтобы роль квартета в составе ООН, России, Евросоюза, США была максимально активной. К сожалению, пока этого не наблюдается, но я рассчитываю с вами сегодня обсудить, как мы можем сделать так, чтобы и квартет как общепризнанный посредник в ближневосточных процессах, и решения ООН, которые посвящены палестино-израильскому урегулированию, не были бы преданы забвению", — сказал Лавров на встрече со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.

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