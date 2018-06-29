Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США на сталь

29 июня 2018 13:54 (UTC+04:00)

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

"Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий", — приводит слова министра пресс-служба Минэкономразвития. РФ направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с доппошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий, сказано в сообщении.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — пояснил министр.

"Консультации – первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", — добавил Орешкин.

Россия в конце мая уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов, из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 19 июня сообщил, что РФ в ближайшее время введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке. Он также заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

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