Лавров заявил о готовности России обсуждать с США вопросы кибербезопасности

14 июля 2018 05:07 (UTC+04:00)

Сигналы о готовности Вашингтона возобновить обсуждение с Москвой вопросов кибербезопасности в последнее время поступали, РФ готова к обсуждению этих тем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, передает РИА Новости.

"В последнее время были сигналы, что США готовы возобновить эти попытки, и мы были бы готовы обсудить любые вопросы кибербезопасности, которые вызывают обеспокоенность у США", — сказал Лавров.

В июле прошлого года после первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге было анонсировано создание рабочей группы по кибербезопасности. Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что по итогам предстоящей 16 июля встречи лидеров в Хельсинки такая группа будет создана.

Сенатор США Джон Тьюн, посетивший Россию в составе американской парламентской делегации в конце июня, заявил, что сотрудничество двух стран по кибербезопасности требует разбора темы предполагаемого "вмешательства" РФ в американские выборы.

Представители американских властей ранее обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента, на которых победил Трамп. При этом доказательств того, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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