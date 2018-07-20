Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию

РФ направила США конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в Сирию с учетом договоренностей саммита в Хельсинки, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

"Активному продвижению в этом направлении способствуют договоренности, достигнутые президентами России и США в ходе саммита в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам довоенного пребывания", — сказал он.

По его словам, "пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американо-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана".

По его оценке, "в районах, ранее контролировавшихся бандформированиями, на порядок снизились цены на продукты питания и медикаменты, люди получили доступ к медобслуживанию".

"В этих условиях возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам проживания и временного размещения становится первоочередной задачей на пути налаживания мирной жизни и скорейшего восстановления страны", — сказал генерал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.