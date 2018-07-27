МИД России призвал воздержаться от спекуляций о договоренностях в Хельсинки

Москва призывает воздерживаться от спекуляций о наличии неких кулуарных договоренностей между Россией и США на саммите в Хельсинки, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

"Призываем информационное сообщество воздерживаться от откровенных спекуляций о наличии неких кулуарных договоренностей между Москвой и Вашингтоном", — говорится в комментарии МИД РФ.

"Не надо подыгрывать крайне опасной тенденции на расшатывание российско-американских отношений, от состояния которых в немалой степени зависит международная безопасность, равно как и нагнетать напряженность в таком непростом регионе, как Балканы", — подчеркнули в министерстве.

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