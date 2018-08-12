На юго-востоке Москвы неизвестный ранил двух полицейских

12 августа 2018 02:08 (UTC+04:00)

Пытавшийся ограбить магазин на юго-востоке Москвы мужчина ранил двух приехавших на место полицейских, все трое госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Согласно сообщению, в полицию поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу Волгоградский проспект 105. Там располагается круглосуточный продуктовый магазин.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции мужчина был задержан. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам раны острым предметом", — сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что полицейские применили табельное оружие.

Полицейские и нападавший были госпитализированы. Информации об их состоянии пока нет.

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