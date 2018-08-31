Россия направит в МИД Британии призыв отказаться от провокации в Идлибе

Посольство РФ направит в пятницу в МИД Британии письмо с призывом отказаться от провокации в Идлибе и от новых авиаударов по Сирии, говорится в заявлении представителя дипмиссии, прокомментировавшего ряд высказываний представителей британских властей, в том числе, постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс, передает РИА Новости.

Пирс на днях заявила, что утверждения российских властей о якобы подготавливаемой Западом провокации в Идлибе — это фейк, направленный "либо на увеличение объема фейковых новостей в системе, либо на создание дымовой завесы для возможно приближающегося очередного нападения сирийского режима на собственный народ в Идлибе".

"Мы считаем данные заявления и планы провести авиаудары по Сирии чрезвычайно опасными. Новые авиаудары станут очередным вопиющим нарушением международного законодательства. Они также серьезно осложнят ситуацию в Сирии. Мы уже наблюдали это в апреле", — заявил в пятницу журналистам представитель посольства.

"Россия располагает достоверной информацией о том, что США и их союзники готовят новый рейд ракетных ударов по Сирии под ложным предлогом наказания Дамаска за "использование химического оружия", — отметил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

По словам представителя посольства, в район провокации уже доставлены восемь канистр хлорина. "Отдельная группа боевиков, которых готовит частная британская компания Olive, также прибыла в район. Группа будет маскироваться под волонтеров "Белых касок" и изображать операцию по спасению местных жителей, будто бы пострадавших при химатаке", — отметил представитель посольства.

Он напомнил, что, как ранее сообщил МИД РФ, коалиция США, Великобритании и Франции направила в регион ударную группу из 70 военных самолетов с 380 крылатыми ракетами на борту, а также эсминец ВМС США с 28 ракетами "Томагавк". "Наготове имеются дополнительные силы… Эти нескрываемые военные приготовления, не говоря уж об авиаударах, могут лишь осложнить ситуацию в Сирии. Вооруженная агрессия против независимого государства станет очередным ударом по хрупкому прогрессу в деле мирного урегулирования", — сказал он.

"Мы призываем западные страны, в том числе Великобританию, отказаться от данных разрушительных планов и вносить конструктивный вклад в политическое урегулирование в Сирии, равно как и решать неотложные гуманитарные проблемы", — отметил представитель посольства РФ в Лондоне.

"Временный поверенный в делах сегодня отправит официальное письмо по данному поводу министру по делам Ближнего Востока МИД Великобритании Алистеру Берту", — отметил он.

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