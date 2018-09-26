Владимир Путин 27 сентября посетит Азербайджан

26 сентября 2018 16:14 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в четверг рано утром вылетит в Баку, а затем отправится в Душанбе, где пройдет Совет глав государств СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает в среду РИА Новости.

"Несколько рабочих совещаний и подготовка к предстоящему саммиту СНГ – Совету глав государств СНГ, который состоится в Душанбе завтра вечером. Завтра вечером президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках Совета глав государств СНГ. А до этого завтра рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана. Перед этим также президент Владимир Путин посетит некоторые соревнования в рамках Чемпионат мира по дзюдо, который сейчас проходит в Баку", — сказал Песков.

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