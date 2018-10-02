Hyundai отзывает в РФ почти 29 тыс. кроссоверов Creta из-за проблем с топливным шлангом

2 октября 2018 17:46 (UTC+04:00)

Российский дилер Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг" - отзывает в России 28683 кроссовера Creta из-за проблем с топливным шлангом. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается автомобилей, реализованных с первого VIN-номера по ноябрь 2017 года.

"Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости или в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, указали в Росстандарте.

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