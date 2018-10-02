Россия передала Сирии комплекс С-300

2 октября 2018 22:35 (UTC+04:00)

Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза, передает РИА Новости.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал министр.

Он подчеркнул, что эту работу завершили сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс.

Глава оборонного ведомства отметил, что сирийских специалистов уже начали обучать управлению системой С-300, на это понадобится три месяца.

Также Шойгу сообщил участникам совещания, что работу по созданию единой системы управления ПВО в Сирии закончат уже в этом месяце.
"Завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас российские специалисты по радиоэлектронной борьбе контролируют основное направление, с которого шли заходы на сирийскую территорию.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров", - сказал Шойгу.

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