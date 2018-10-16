Организации США и России обсудят активизацию сотрудничества между городами двух стран

Почетный председатель управленческого совета Международной ассоциации городов-побратимов США Билл Борум отправится вскоре в Москву для обсуждения с российскими организациями перспектив расширения обмена опытом между двумя странами. Об этом он сообщил журналистам на полях ежегодного российско-американского форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско, передает во вторник ТАСС.

"В настоящее время существуют 60 городов США, у которых установлены отношения с российскими городами. Их нужно заново активировать, это то, над чем я работаю. Думаю, это поможет еще на том этапе, пока отношения между государствами в целом не урегулированы", - рассказал Борум. Он также выразил сожаление в связи с тем, что "в настоящее время отношения между двумя государствами отравлены партийной политикой".

"Я буду встречаться с рядом конкретных организаций, в том числе с теми, с которыми я раньше уже взаимодействовал, в том числе я говорю о Союзе российских городов. С этой организацией мы даже подписали соглашение о сотрудничестве", - отметил он. Борум отметил, что рассчитывает провести встречу с представителями Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО).

По словам Борума, он также планирует вскоре отправиться в Волгоград и провести там переговоры с мэром города Андреем Косолаповым, которого он назвал своим другом. Борум дал положительную оценку нынешнему форуму "Диалог Форт-Росс", который, по его словам, способствует развитию взаимодействия между двумя странами уже на протяжении семи лет.

Неправительственная Международная ассоциация городов-побратимов США была основана по инициативе 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра в 1956 году. За время своего существования она установила связи между 2 тысяч различных муниципальных образований.

Форум "Диалог Форт-Росс" проходит в Калифорнии с 2012 года, его проводит "Общество по сохранению Форта Росс" при спонсорской поддержке "Транснефти", Chevron и ПАО "Совкомфлот".

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