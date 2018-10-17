Президенты РФ и Египта обсудили региональную проблематику и авиасообщение

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в узком составе обсудили региональную проблематику, передает в среду ТАСС.

"Мы очень рады видеть наших друзей в России и обменяться мнениями по развитию двусторонних отношений и по региональной проблематике сегодня здесь в Сочи", - сказал Путин, открывая переговоры в узком составе.

Путин констатировал, что экономические связи двух стран развиваются успешно. "В прошлом году мы констатировали рост товарооборота сразу на 62 процента, - отметил глава государства. - За первые шесть месяцев текущего года - еще плюс 28 процентов". Российский лидер подчеркнул, что это результат усилий по диверсификации двусторонних связей. "Они носят весьма разнообразный характер. Здесь и сельское хозяйство, и промышленность, и оборудование, и машины", - уточнил он.

Российский лидер отметил, что накануне переговоров "имели возможность в абсолютно неформальной обстановке поговорить, сверить часы и по двусторонним отношениям, и по вопросам региональной, международной политики". "Сегодня имеем возможность подробно поговорить по всем этим вопросам с участием наших коллег", - констатировал глава государства. Он также упомянул о том, что двустороннее взаимодействие России и Египта развивается весьма успешно и напомнил, что в августе страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.

Президент РФ сделал акцент на том, что государства совместно реализуют крупные совместные проекты. В частности он упомянул строительство атомной электростанции в Египте и создание технопарка. "Созданы хорошие механизмы сотрудничества, включая формат "два плюс два", министра обороны и министра иностранных дел", - подытожил Путин.

К участию в беседе лидеров в узком составе с российской стороны приглашены глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С египетской стороны участвуют глава МИД Египта Самех Шукри, министр энергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммед Шакер, директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель, замминистра финансов Ахмед Кучук.

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