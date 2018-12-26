В МИД России заявили о подготовке встречи с турецкой делегацией

МИД РФ прорабатывает встречу с турецкой делегацией. Об этом, как передает Trend, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати.

Ранее в среду пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что 29 декабря Россию посетят глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава минобороны страны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, они обсудят в Москве ситуацию в Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении посетить в ближайшие дни Москву с визитом и встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган отметил, что в преддверии его визита Россию посетит турецкая делегация.

В департаменте информации и печати МИД РФ РИА Новости сообщили, что "встреча с представительной турецкой делегацией прорабатывается".

"Ожидается, что контакты на высоком уровне по ситуации в Сирии могут пройти в Москве в ближайшее время", - заключили в МИД.

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