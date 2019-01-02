Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего в контексте договоренностей о формировании конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Добавляется, что главы государств поздравили друг друга с Новым годом.

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