Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование

2 января 2019 17:00 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего в контексте договоренностей о формировании конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Добавляется, что главы государств поздравили друг друга с Новым годом.

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