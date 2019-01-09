Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

9 января 2019 22:04 (UTC+04:00)

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора", - написал Островский в своем микроблоге в Twitter.

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