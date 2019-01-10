Россия возглавит Кимберлийский процесс в 2020 году

Россия в 2020 году возглавит Кимберлийский процесс - международную организацию, целью которой является борьба с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, а с 2019 года РФ является вице-председателем организации, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, входящий также в набсовет одного из крупнейших в мире производителей алмазов - АК "Алроса", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Главной идеей российского председательства, по его словам, станет борьба с вбросами синтетических камней на мировом алмазном рынке, а также создание равных условий для всех его участников.

"Россия не была председателем Кимберлийского процесса с 2005 года, мы решили, что пора это исправить и выдвинули свою кандидатуру. В итоге Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и председателя - в 2020 году", - сказал Моисеев.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами", нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

"Мы за справедливый и конкурентный процесс торговли на международных рынках. Хотим, чтобы, во-первых, никто не продавал синтетику под видом натуральных алмазов, во-вторых – чтобы никто не вступал в ценовые сговоры. И третье - чтобы никто, никакая часть так называемого алмазного путепровода, не имела преимущества над другими участниками, чтобы это был действительно равноправный для всех рынок", - сказал Моисеев. РФ не принимала у себя Кимберлийский процесс уже 14 лет, при том, что крупнейший российский производитель алмазов "Алроса" является и крупнейшим производителем в мире – на нее приходится 30% рынка.

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