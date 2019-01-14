Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%

14 января 2019 10:23 (UTC+04:00)

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд. Об этом заявил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Таким образом наши страны впервые преодолели показатель в $100 млрд, поставив исторический рекорд, - отметил он, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС о показателях российско-китайской торговли в минувшем году. - По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров".

Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил $47,97 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% - до $59,08 млрд.

Как добавил Ли Куйвэнь, главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта - нефть, уголь и пиломатериалы. "В этом году наступает 70-я годовщина установления китайско-российских отношений. Китай и РФ активизируют усилия для укрепления стратегического сотрудничества. Мы все более интенсивно взаимодействуем во всех сферах, по всем направлениям ради того, чтобы в ходе нашего всеобъемлющего партнерства были достигнуты новые продуктивные результаты на благо наших стран и народов", - резюмировал он, подчеркнув, что, по ожиданиям китайской стороны, в 2019 году в торговых отношениях России и КНР будут достигнуты новые успехи.

В декабре объем торговли двух стран составил $9,79 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд.

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