Россия и США начали консультации по ДРСМД

15 января 2019 13:20 (UTC+04:00)

Консультации России и США в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начались во вторник в Женеве. Автомобили с американскими дипломатическими номерами заехали на территорию постпредства РФ при Отделении ООН и других международных организациях, где проходят переговоры, передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Это будет их первая личная встреча с момента назначения Томпсон.

Консультации носят закрытый для прессы характер.

Как заявил Рябков в понедельник журналистам, Россия готова к серьезной работе с США на предстоящих консультациях и призывает Вашингтон отказаться от выдвижения ультиматумов и предварительных условий.

Нынешний раунд проходит на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом планов о выходе из договора, а 4 декабря прошлого года госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по документу, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Таким образом, в начале февраля Вашингтон может начать отсчет времени до выхода из соглашения.

В последние годы США неоднократно обвиняли Россию в нарушении соглашения. Российская сторона с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает встречные претензии.

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