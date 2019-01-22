Из здания аэропорта в Ханты-Мансийске вывели всех сотрудников

22 января 2019 17:17 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов вывели весь персонал из аэропорта Ханты-Мансийска, где нештатно сел самолет Сургут-Москва, передает корреспондент РИА Новости, передает Trend.

Как следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота", рейс SU1515 вылетел из Сургута в 14.39 по местному времени (12.39 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 16.20 мск, однако самолет изменил направление. Источник сообщил РИА Новости, что нештатная посадка произошла из-за пассажира - 41-летнего Павла. Его мотивы пока неясны. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что злоумышленник задержан, но позже уточнил, что он пока находится в самолете.

Из здания аэровокзала Ханты-Мансийска вывели весь персонал. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов расширили зону оцепления до гостиницы "Сокол" в районе аэропорта, передает корреспондент.

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