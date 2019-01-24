Сооружение в Турции АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Путин

24 января 2019 07:17 (UTC+04:00)

Сооружение в Турции АЭС "Аккую" идет по плану, сообщил президент России Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По плану идет реализация еще одного масштабного проекта – по сооружению первой в Турции атомной электростанции "Аккую". Продолжается строительство ее первого энергоблока, который мы имеем в виду запустить уже в 2023 году, как и господин президент ставил задачу, к 100-летнему юбилею Турецкой Республики", - сказал Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Альфа-Банк» не исключает роста цен на золото в 2019 году (Эксклюзив)
Финансы 08:13
Путин: Вывод войск США из северо-западных территорий Сирии стабилизирует обстановку
Россия 00:43
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вывод американских войск из Сирии
Турция 00:03
Эрдоган: Главной целью Турции в Сирии является уничтожение боевиков, связанных с РПК
Турция 23 января 22:53
Эрдоган: Турция рассчитывает в 2019 году принять более 6 млн российских туристов
Турция 23 января 22:51
Эрдоган намерен укреплять взаимодействие с Россией по сирийскому процессу
Турция 23 января 22:26
Лента новостей
Число арестованных при протестах в Венесуэле выросло до 175 человек
Другие страны 08:50
«Альфа-Банк» не исключает роста цен на золото в 2019 году (Эксклюзив)
Финансы 08:13
В пригороде Нью-Дели обрушился дом
Другие страны 08:02
Азербайджан расширяет флот нефтеналивных танкеров
Бизнес 07:46
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 07:39
Сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне поддержали Мадуро
В мире 06:54
В Индонезии 26 человек погибли из-за сильных наводнений
Другие страны 06:32
Помпео: Страны НАТО из-за давления Трампа изыскали еще около $100 млрд на оборону
США 06:05
У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 05:38