Сооружение в Турции АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Путин

Сооружение в Турции АЭС "Аккую" идет по плану, сообщил президент России Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По плану идет реализация еще одного масштабного проекта – по сооружению первой в Турции атомной электростанции "Аккую". Продолжается строительство ее первого энергоблока, который мы имеем в виду запустить уже в 2023 году, как и господин президент ставил задачу, к 100-летнему юбилею Турецкой Республики", - сказал Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

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