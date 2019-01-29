Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

29 января 2019 14:50 (UTC+04:00)

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, объем импортируемой Китаем сырой нефти по итогам 2018 года вырос на 10%, до 462 миллионов тонн. Среди них - 71,5 миллионов тонн из России, что на 19,7% больше показателя 2017 года. На долю России приходится 15,47% объема импорта черного топлива в Китай, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Россия 3 года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Введение в эксплуатацию нового нефтепровода сократило расстояние и себестоимость доставки сырой нефти, что еще больше усилило преимущества российской нефти на китайском рынке и привело к непрерывному увеличению ее потребления.

В 2016 года РФ с 52,38 миллиона тонн сырой нефти, опередив Саудовскую Аравию, стала крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Китай. С того момента эта цифра продолжает расти. По итогам 2017 года объем импортируемой Китаем из России сырой нефти достиг 59,8 миллиона тонн, что на 13,95% больше показателя 2016 года.

Китайско-российский нефтепровод, как один из 4-х энергоресурсных коридоров стратегического значения и самый мощный в Китае сухопутный нефтепровод, сейчас функционирует для обеспечения национальной безопасности в области энергических ресурсов.

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