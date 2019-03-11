На борту самолета "Уральских авиалиний" бомбы не обнаружено

11 марта 2019 22:43 (UTC+04:00)

Осмотр самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего в понедельник в Баку по подозрению в наличии бомбы на борту, завершен, взрывное устройство не обнаружено. Об этом, как передает Trend, корреспонденту ТАСС заявила пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Мария Осипова.

"Сотрудники посольства РФ, находящиеся в аэропорту, сообщили, что осмотр самолета практически завершен, взрывного устройства не обнаружено", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, командир экипажа принял решение остаться на ночь в Баку. "Самолет вылетит в Москву завтра в первой половине дня", - добавила она.

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