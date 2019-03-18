В России аптекам предложили запретить рекомендовать лекарства

18 марта 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Союз "Национальная фармацевтическая палата" России предложил запретить фармацевтам рекомендовать препараты в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями. Об этом говорится в письме организации заместителю министра промышленности и торговли Сергею Цыбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

НФП отмечает, что согласно данным Ipsos Healthcare, в 43 прцоентах случаев покупатель, описав симптомы, просит фармацевта порекомендовать препарат. Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65 процентах случаев пациент следует рекомендациям.

Если покупатель пришел за конкретным препаратом, специалист в 60 процентов случаев переключает внимание покупателя на приоритетный, так как зачастую маркетинговые договоры включают условие по ограничению на продажу лекарств конкурентов. Бонус сети от таких продаж может достигать шести миллионов рублей, уточняют авторы письма.

Организация предлагает полностью запретить аптекам приоритетную рекомендацию препаратов и отстранять от работы нарушающих этот запрет фармацевтов на срок до шести месяцев.

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