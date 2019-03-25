В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Минкультуры внимательно изучит ситуацию с инцидентом в Историческом музее, где журналисты "Московского комсомольца" ("МК") повесили картину, решив таким образом проверить систему безопасности, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов не исключил в беседе с ТАСС, что в ближайшее время посетителей могут обязать сдавать сумки и рюкзаки.

Накануне начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова сообщила ТАСС, что группа неизвестных повесила собственную картину на выставке "Николай II. Семья и престол". Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

"Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову - возможность реализации такого умысла необходимо исключать", - сказал Кононов в понедельник.

По его словам, Минкультуры внимательно изучит ситуацию и даст соответствующие рекомендации музеям.

"Правовую оценку действий журналистов "Московского комсомольца" дадут правоохранительные органы. С этической точки зрения провокацию "Московского комсомольца" категорически не одобряю. Никакие благие намерения такими средствами не достичь. Это мое мнение. Полагаю, их коллеги из других СМИ, которые вчера стали цитировать новость "МК", меня поддержат и сделают соответствующие выводы", - заключил он.

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