В России разрабатывают катер на водных лыжах, разгоняющийся свыше 200 км/ч

10 мая 2019 07:18 (UTC+04:00)

"Центральное конструкторское бюро имени Алексеева" разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире, рассказал РИА Новости член правления компании, куратор проекта Сергей Королев.

"Кречет" представляет собой однокорпусное судно на гидролыжах с экономичным бензиновым или дизельным двигателем, способное развивать, согласно проведенным модельным испытаниям, скорость в 170-180 километров в час с перспективой увеличения до свыше 200 километров в час, рассказал Королев. "Это судно практически летит над водой, катер обладает наивысшими показателями по гидродинамическому качеству на высоких скоростях движения", - сказал он. По его словам, аналогичных судов на гидролыжах в мировом производстве на сегодня нет.

"Такие попытки были, разработки велись на протяжении длительного времени, причем не только на территории бывшего СССР и РФ. Мы считаем, что отчасти наш продукт уникальный. Мы много времени посвятили гидродинамике, испытаниям в опытовом бассейне и на открытой воде, были обкатаны разного рода обводы корпуса и профили лыж, пока не определили оптимальное решение, которое позволяет в последующем увеличивать скорость", - добавил он.

Проект получил одобрение рабочей группы НТИ "Маринет". Сейчас "Кречет" на стадии проектирования, работы компания осуществляет в инициативном порядке за счет собственных средств. ЦКБ ведет переговоры с потенциальными заказчиками. Продвигать продукцию планируется как на российский, так и на зарубежные рынки. По словам куратора проекта, судно можно построить для эксплуатации как на море, так и на реке, сам катер будет классифицирован как маломерное судно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минфин США может включить Россию список стран, манипулирующих валютой - СМИ
США 03:41
Россия призвала Иран не сворачивать дальше выполнение обязательств по СВПД
Россия 9 мая 20:06
Туркменистан изучает опыт России в опреснении морской воды
Бизнес 9 мая 15:46
Каспийский трубопроводный консорциум об объемах экспорта нефти в апреле
Бизнес 9 мая 15:31
МИД России о героизации фашизма в Армении
Армения 9 мая 11:12
Wissol Group о продаже сети заправочных станций
Бизнес 8 мая 19:01
Лента новостей
Япония считает, что КНДР 9 мая запустила баллистические ракеты
В мире 07:42
Азербайджан приступил к поставкам топлива в новый аэропорт Стамбула
Энергетика 07:06
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле
США 06:52
В ресторане в Мальмё произошел взрыв
В мире 06:43
Убытки компании Vale за квартал после прорыва дамбы на шахте достигли $1,6 млрд
Другие страны 06:13
СМИ КНДР опубликовали фотографии учений 9 мая с применением дальнобойных ударных средств
Другие страны 05:38
Япония и США координируют свои позиции в связи с пусками ракет в КНДР
В мире 05:14
Cирийские войска выбили боевиков из трех форпостов в провинции Хама
Арабские страны 04:46
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 04:18