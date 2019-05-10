В России разрабатывают катер на водных лыжах, разгоняющийся свыше 200 км/ч

"Центральное конструкторское бюро имени Алексеева" разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире, рассказал РИА Новости член правления компании, куратор проекта Сергей Королев.

"Кречет" представляет собой однокорпусное судно на гидролыжах с экономичным бензиновым или дизельным двигателем, способное развивать, согласно проведенным модельным испытаниям, скорость в 170-180 километров в час с перспективой увеличения до свыше 200 километров в час, рассказал Королев. "Это судно практически летит над водой, катер обладает наивысшими показателями по гидродинамическому качеству на высоких скоростях движения", - сказал он. По его словам, аналогичных судов на гидролыжах в мировом производстве на сегодня нет.

"Такие попытки были, разработки велись на протяжении длительного времени, причем не только на территории бывшего СССР и РФ. Мы считаем, что отчасти наш продукт уникальный. Мы много времени посвятили гидродинамике, испытаниям в опытовом бассейне и на открытой воде, были обкатаны разного рода обводы корпуса и профили лыж, пока не определили оптимальное решение, которое позволяет в последующем увеличивать скорость", - добавил он.

Проект получил одобрение рабочей группы НТИ "Маринет". Сейчас "Кречет" на стадии проектирования, работы компания осуществляет в инициативном порядке за счет собственных средств. ЦКБ ведет переговоры с потенциальными заказчиками. Продвигать продукцию планируется как на российский, так и на зарубежные рынки. По словам куратора проекта, судно можно построить для эксплуатации как на море, так и на реке, сам катер будет классифицирован как маломерное судно.

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