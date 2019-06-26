Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ

Время и программа встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, намеченной на 29 июня, пока находится в стадии согласования, сообщил источник в японском МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования", - сказал собеседник агентства.

Всего на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака в пятницу и субботу, японский премьер-министр проведет по крайней мере 15 двусторонних и многосторонних встреч. Наибольшее внимание обозревателей вызывают переговоры с Абэ с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, состоятся двусторонние встречи с лидерами Сенегала, Индии, Аргентины, Австралии, Таиланда и других. В стадии согласования находятся встречи с лидерами Германии, Индонезии, Саудовской Аравии.

Саммит G20 пройдет в Осаке 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. На него аккредитованы 7 тысяч журналистов.

Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, - в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.

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