В Тулуне остаются подтопленными 49 домов

15 июля 2019 06:33 (UTC+04:00)

Вода за сутки ушла из 18 жилых домов в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области. Там остаются подтопленными 49 домов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, передает Trend.

"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 49 жилых домов с населением 123 человека, в том числе 25 детей. Подтоплено 49 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей.

За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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