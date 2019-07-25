Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

25 июля 2019 21:15 (UTC+04:00)

Россия завершила первый этап поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Турцию. Об этом ТАСС, как передает Trend, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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"Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованным сторонами графиками", - сообщили в ФСВТС.

Ранее в четверг Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских ЗРС С-400 в республику. В рамках первой партии было осуществлено 30 рейсов самолетов.

Поставки С-400, приведшие к кризису в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, полная установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

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