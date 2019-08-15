Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в России

15 августа 2019 08:23 (UTC+04:00)

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщили в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы.

"Пострадавших, предварительно, нет", - сказал источник. Самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - сказал Скуратов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.

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