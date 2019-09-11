Рейс "Москва-Анталья" совершил вынужденную посадку

11 сентября 2019 02:19 (UTC+04:00)

Рейс "Москва-Анталья", по предварительным данным, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Сегодня, 10 сентября, в 22.07 мск в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва - Анталья". По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. На борту находились 215 пассажиров", - отмечает пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

По данным пресс-службы, посадка прошла в штатном режиме. Подробности уточняются.

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