Акции "Яндекса" обновили максимум за 2 месяца

18 ноября 2019 14:00 (UTC+04:00)

Акции "Яндекса" обновили максимум за два месяца, подскочив на 5,9% на фоне корпоративных новостей. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.21 мск бумаги "Яндекса" дорожали на 5,3%, ранее в понедельник они подскакивали на 5,9% до 2400 рублей – максимума с 20 сентября.

"Яндекс" ранее в понедельник сообщил, что совет директоров компании одобрил проведение обратного выкупа акций на сумму до 300 миллионов долларов. Кроме того, в структуре управления компании будет создан Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому планируется передать от Сбербанка "золотую акцию" интернет-компании.

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