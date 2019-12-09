Несколько учебных заведений эвакуировали в России после сообщений о минировании

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в несколько учебных заведений российского Хабаровска, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования. Эвакуировано несколько учреждений в Хабаровске", - сказал собеседник агентства. Экстренные службы работают.

В администрации Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что эвакуировано в общей сложности уже девять школ. Звонки были анонимными.

"Выведено 7032 школьника", - сказали в городской администрации, никто не пострадал.

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