Путин и Макрон обсудили урегулирование в Ливии

12 января 2020 19:13 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ходе разговора лидеры продолжили обсуждение актуальных международных вопросов.

"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, а также выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

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