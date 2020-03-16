Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек

В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об єтом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из них 86 случаев — завозные, остальные — контактные. Голикова уточнила, что четыре пациента уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.