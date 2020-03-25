В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - сообщили в штабе.

Там напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее в среду сообщалось, что, по последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Москве достигло 410, увеличившись за сутки на 120. Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15.