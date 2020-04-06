Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре выразили взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, - говорится в сообщении. - Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции".